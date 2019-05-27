Рустам Минниханов в Набережных Челнах откроет завод каркасов кабин и посетит проблемный дом

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов совершит поездку в Набережные Челны, где примет участие в запуске проекта «КАМАЗа» — завода каркасов кабин.

Завод состоит из четырех цехов: окраски, сварки, логистики и энергоцентра. Мощность завода — 57 тыс. кабин в год, планируется выпуск 7 модификаций. Строительство завода началось в марте 2016 года.

Также планируется, что Рустам Минниханов примет участие в заселении соципотечного дома 63/15 на 403 квартиры, инвестором которого является Госжилфонд при Президенте РТ.

Также в плане поездки значится посещение проблемного дома 65/06, который начинала строить группа компаний «ФОН», а продолжает ГК «Профит». Сдать дом планируется в 2020 году.

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