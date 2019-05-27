(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). В Казани спасатели помогли добраться до берега рыбаку, у которого уплыла лодка, пока он спал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Вчера днем на одном из островов у района Красная Горка 36-летний рыбак проснулся и заметил, что его лодку унесло течением. Добраться до берега без плавсредства мужчина не мог и обратился за помощью к спасателям», – рассказали в МЧС.

Прибывшие на место спасатели ЗПСО №2 доставили мужчину на соседний остров, где обнаружили и его лодку.

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