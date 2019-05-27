(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). В Уфе житель Казани набрал по поддельному паспорту кредитов на 360 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

«По предварительным данным, 27-летний мужчина купил в кредит смартфон на 144 тысячи рублей, затем на парковке ТЦ „Семья“ он обманул менеджера одного из банков и получил кредитку на 150 тысяч рублей, а на следующий день купил смартфон и аксессуары в другом магазине на 75 тысяч рублей», – рассказали в полиции.

При оформлении последней покупки, у сотрудников службы безопасности возникли сомнения по поводу подлинности документов. Представители банка связались с полицией, и подозреваемый был задержан на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция считает, что поддельный документ злоумышленник приобрел в Сети.

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