Во время пожара из пятиэтажки в Азнакаево эвакуировались более пятидесяти человек

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Во время пожара из жилого дома в Азнакаево эвакуировались более пятидесяти человек, об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В 3.14 часов ночи на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в доме №1 по улице Тукая случился пожар.

Когда пожарные ПСЧ №24 прибыли на место, то выяснилось, что в комнате на третьем этаже горят детские вещи и кровать.

53 жильца дома, в том числе 17 детей, эвакуировались самостоятельно еще до приезда пожарных.

В 3.27 огонь был потушен. Никто не пострадал.

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