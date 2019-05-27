СМИ: Минобороны предложило ужесточить правила призыва в армию

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Минобороны предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», которые касаются процедуры прохождения медкомиссии, заявил учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев. Об этом пишут «Известия».

«Согласно новым поправкам, будут расширены полномочия призывных комиссий», — пишет издание. Так, врачи смогут перепроверять здоровье призывников, которые ранее получили отсрочку, и при необходимости отправлять призывников на повторное обследование.

Авторы поправок надеются, что такие меры помогут в борьбе с врачами, которые за вознаграждение освобождали призывников от службы с помощью медсправок.

Также в соответствии с законопроектом понятие «осмотр» будет изменено на «освидетельствование».

«Медосмотр — это поверхностное изучение состояния здоровья, а освидетельствование — это обследование с заключением о степени годности к военной службе», — сказал Жердев.

Кроме того, теперь призывников, негодных к военной службе, при наличии медицинских показаний будут направлять «в медицинскую организацию для оказания помощи». Таким образом, призывника либо вылечат и призовут, либо, если болезнь хроническая, полностью освободят от службы.

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