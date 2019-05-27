В селе Васькино-Туйралы Бавлинского района открылась первая мечеть

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). В селе Васькино-Туйралы Бавлинского района РТ состоялось торжественное открытие новой мечети, сообщает ДУМ РТ.

В селе Васькино-Туйралы раньше никогда не было мечети. За ее строительство летом прошлого года решил взяться предприниматель Рафаиль Хасаншин. В настоящее время строительные работы продолжаются.

На открытии гостей поприветствовал имам-мухтасиб района Анвар Хазрат Хамитов. «То, что многие поддерживают идею строительства мечети, говорит о том, что сельчане дружны и сплоченны», — сказал он.

После официальных выступлений состоялась церемония установки полумесяца на башню мечети.

Площадь молитвенного зала составляет 60 кв. м, высота башни — 14 м.

Ранее муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин принял участие в открытии мечети «Нур» села Потап-Тумбарлы.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.