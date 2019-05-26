Татар-информ

27 мая 2019, 04:37

Культура

Бугульминцы подняли острые вопросы на премьере социальной постановки «Любовь без преград»

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Культура

Бугульминцы подняли острые вопросы на премьере социальной постановки «Любовь без преград»

Фото: bugulma-tatarstan.ru

Постановка и выступление стали дебютом молодого коллектива актеров-добровольцев.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). В Бугульминском строительно-техническом колледже состоялась премьера постановки «Любовь без преград» социального молодежного театра «Алга». Постановка спектакля стала возможной благодаря проекту «Все краски мира», пишет «Бугульминская газета».

Социальная постановка направлена на профилактику межнациональных конфликтов и пропаганду мира, дружбы и согласия между народами. Постановка и выступление стали дебютом молодого коллектива актеров-добровольцев.

Перед спектаклем актеры долго репетировали, участвовали в мастер-классах по актерскому мастерству, подготовке музыкального оформления, реквизита и декораций. Режиссером спектакля выступила Марина Земскова, звукорежиссером – Джамиля Бугуева.



На премьеру пригласили студентов и преподавателей колледжей и техникума, представителей отдела по делам молодежи, спорту и туризму исполкома Бугульминского района. Премьера состоялась при полном аншлаге. 

Начинающие актеры вынесли на суд зрителей свою постановку о жизни школьных выпускников, любви и пожертвовании юноши Алекса и восточной красавицы Гульчехры. Дальнейшее обсуждение постановки захватило весь зал. Участники события подняли острые на сегодняшний день вопросы: как сгладить грань между нашими и «не нашими», как построить дружеское общение между представителями разных национальностей.

Ведущая предложила присутствующим пообщаться с героями истории, задать им каверзные вопросы, самим додумать выход из ситуации, проигранной в спектакле. Все желающие с интересом включились в работу. Были предложены десятки вариантов продолжения любовной истории, студенты высказывали свое отношение к каждому персонажу.



Приятным сюрпризом для труппы стала церемония награждения. Заместитель начальника отдела по делам молодежи, спорту и туризму Константин Круглов вручил актерам и организаторам постановки благодарственные письма, грамоты и памятные подарки.

 

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