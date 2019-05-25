На «День дерева» азнакаевские школьники высадили 1,5 тыс. саженцев липы в лесном питомнике

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Сотрудники Азнакаевского лесничества и Азнакаевского лесхоза провели «День дерева» для учащихся девятых классов школы № 9 и гимназии Азнакаева, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.



Школьники посетили административное здание и музей лесничества. Экскурсию провел руководитель-лесничий Эльвир Хазеев. Он подробно рассказал о лесной отрасли Татарстана и проводимых работах по сохранению и приумножению лесных ресурсов.



После этого школьники осмотрели лесной питомник и приняли участие в посадке саженцев липы на территории «школьного отделения». Всего было высажено более 1,5 тыс. саженцев.



Учащаяся Альбина Закирова рассказала, что мероприятие ей очень понравилось. «Было интересно узнать о лесном хозяйстве и посадить дерево своими руками», – поделилась впечатлениями школьница.



Девочка уверена, что через некоторое время деревья будут пересажены в какой-нибудь парк Азнакаево и будут радовать взоры окружающих.

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