Мечеть Нижнекамска объявила о наборе в духовно-оздоровительный летний лагерь

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Соборная мечеть Нижнекамска открывает духовно-оздоровительную смену в лагере «Заря» для детей в возрасте от восьми до 11 лет, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Заезд для мальчиков состоится 27 июня и продлится до 5 июля. Девочки же смогут отдохнуть в лагере с 6 по 14 июля.

Для детей предусмотрены уроки по хадисоведению, они будут изучать Коран и учиться читать намаз. Кроме того, для участников лагеря будут организованы спортивные мероприятия, эстафеты, викторины.

Получить необходимую информацию и записаться в лагерь можно по телефону: 8-927-040-34-98.

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