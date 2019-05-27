В селе Альметьевского района на три дня отключат теле- и радиоканалы

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). В селе Миннибаево Альметьевского района с 28 по 30 мая прекратит работу эфирное телевидение и радиовещание. Теле- и радиоканалы не будут работать с 8.00 до 18.00, сообщает Управление Роскомнадзора по РТ.

Прекратят работать Первый канал, «Россия 1», «Россия-К», НТВ, «Телевидение "Татарстан – Новый Век"», программы первого и второго мультиплексов, а также «Радио России»; «Радио "Татарстан – Новый Век"».



Причина отключения – работы в связи с переходом на цифровое оборудование. «В связи с проведением работ по системе резервирования передающего оборудования наземной трансляции телеканалов в цифровом формате на маломощном ретрансляторе», – уточнил источник.

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