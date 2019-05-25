Команда «Вторая обувь» стала чемпионом школьной лиги КВН в Заинске

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Во Дворце культуры «Энергетик» города Заинска игра школьной лиги КВН собрала полный зал зрителей. «Веселые и находчивые» участвовали в конкурсах «Приветствие» и «Биатлон», показывали миниатюры на тему «Такие смешные экзамены», передает «Заинск-информ».



В конкурсе победила команда школы № 2 «Вторая обувь», второе место досталось новичкам – участникам из школы № 7 «Люди в школьном», третье место присудили двум командам: «Дети понедельника» (школа № 6) и «Первая официальная» (школа №1).

Результаты всех игр сезона подведут позднее – торжественное награждение победителей и призеров состоится на открытии новой серии игр. Но уже сейчас известно, что чемпионом города стала команда школы № 2 «Вторая обувь».



Ребята успешно представляют свой район на республиканских играх, являются победителями «Большого фестиваля КВН» и открытой Школьной лиги КВН РТ, призерами чемпионата Татарстана по КВН.

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