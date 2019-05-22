Премьера киноленты и презентация пособия для миссионеров прошли на Авраамиевском фестивале в Болгаре

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). В Болгаре состоялся традиционный VII Авраамиевский фестиваль. В этом году его организатором выступил благотворительный фонд святого мученика Феодора Болгарского, пишет газета «Яна тормыш».



В программу фестиваля, участие в котором принимали гости из разных городов России, включили много духовно-просветительских мероприятий. Кроме того, состоялось очередное собрание Союза православных и благотворительных организаций.

В этот же день в кинотеатре «Октябрь» состоялась презентация брошюры – пособия для миссионеров «Анализ истории христианства на Средней Волге» и премьерный показ фильма «Авраамий Болгарский. Жизнь в веках».



Фильм был снят спасским благотворительным фондом под руководством Владимира Ганичева. Все роли в ленте сыграли местные жители, а съемки проходили на территории Болгарского музея-заповедника, Музея хлеба, верблюжьей фермы, гостиницы «Регина», Казачьей слободы поселка Ржавец.



Гости также посетили интересные экскурсии. Одна из них началась со скита Воскресения Господня (села Балымеры), в рамках нее гости также посетили источник святого мученика Авраамия Болгарского, Болгарский историко-археологический музей-заповедник.



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