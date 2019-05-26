Лилия Маврина назвала районы РТ, в которых явка на счетные участки превысила 19%

(Казань, 26 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В 11 районах Татарстана явка избирателей на счетные участки была выше среднереспубликанского показателя. Об этом сообщила сегодня в пресс-центре татарстанской «Единой России» председатель оргкомитета предварительного голосования, секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина.

«Есть районы, где интерес к предварительному голосованию был гораздо выше среднего по республике», – сказала спикер.

По словам Мавриной, больше 19% человек пришли на участки в Атнинском, Сабинском и Тюлячинском районах. Свыше 18% – в Арском, Балтасинском, Высокогорском, Кукморском, Муслюмовском, Сармановском, Черемшанском и Ютазинском районах.

«В Набережных Челнах пришло 42 тыс. 896 человек, что составляет 10,7%. В Казани – 9,99%», – отметила она.

Окончательный итог предварительного голосования «Единой России» будет известен не ранее 28 мая, заключила спикер.

По предварительным данным, в Татарстане на счетные участки пришли 398 тыс. 193 избирателя, что составляет 13,5%.

В Татарстане, как и по всей стране, прошло предварительное голосование партии «Единая Россия». В республике было открыто 460 участков для голосования, на которых работали 1909 членов участковых счетных комиссий.

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