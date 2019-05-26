Татар-информ

26 мая 2019, 22:24

Политика

Фарид Мухаметшин: Население Татарстана в целом положительно оценивает проведение праймериз

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Политика

Фарид Мухаметшин: Население Татарстана в целом положительно оценивает проведение праймериз

Фото: Алексей Угаров

Секретарь татарстанского отделения партии по ВКС рассказал Дмитрию Медведеву о том, как прошло предварительное голосование в республике.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Население Татарстана в целом положительно оценивает проведение предварительного голосования «Единой России». Об этом заявил Председатель Госсовета РТ, секретарь татарстанского отделения партии Фарид Мухаметшин во время видеоконференцсвязи с Председателем Правительства РФ, председателем Всероссийской политической партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым.

Очень организованно было проведено предварительное голосование партии в Татарстане, подчеркнул Мухаметшин. «Цифры радуют, они по сравнению с 2016 годом несколько выше, динамика хорошая. Из 2,5 млн избирателей 13,5%, или около 400 тыс. человек, сегодня пришли на счетные участки. Здесь были люди разного возраста. Я сам объехал несколько площадок, встретился с населением. Положительная оценка предварительного голосования максимально преобладает в обществе», – добавил он.

По мнению главы парламента, важно, что большое количество граждан заявилось на участие в праймериз – 237 человек подали заявления. Он также заметил, что высокий интерес вызвали дебаты.

«Дебаты проходили очень интересно. Прозвучали хорошие предложения по тем проблемам, которые есть в обществе, а также пути их решения», –подчеркнул Мухаметшин.

Он отметил, что с учетом мнений жителей республики будет сформирована команда кандидатов, которых татарстанские «единороссы» выдвинут на выборы в Госсовет РТ нового созыва. «Наша команда будет успешно решать стоящие перед республикой и в целом перед страной непростые задачи», –заверил секретарь татарстанского отделения партии.

«Спасибо, вы весьма обстоятельно рассказали о том, как было организовано предварительное голосование в Татарстане. У нас даже никаких вопросов не возникло», – ответил Медведев.

В Татарстане, как и по всей стране, прошло предварительное голосование партии «Единая Россия». В республике было открыто 460 участков для голосования, на которых работали 1909 членов участковых счетных комиссий.  

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