Казанская студия «Теория» создала 3D-мультфильм на татарском языке

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Основатель просветительского проекта «Элбэттэ» («Конечно») и руководитель креативной студии «Теория» в Казани Ильдар Аюпов выпустил 3D-мультфильм на татарском языке «Ялкау аю» («Ленивый медведь»), сообщает пресс-служба КФУ.

В коротком ролике, рассчитанном на детей в возрасте до шести лет, рассказывается о ленивом медвежонке, который находит различные поводы, чтобы не выходить на улицу для прогулки. Песню для мультфильма исполняет Лейсан Асхатова.

«Песня была написана еще два года назад для учебника татарского языка „Сэлам“. Анимацию сделали в нашей студии отдельно», — рассказал Ильдар Аюпов.

Стихи были написаны старшим преподавателем кафедры общего языкознания и тюркологии Высшей школы национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая КФУ Айгуль Аюповой.

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