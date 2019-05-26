Лилия Маврина: «Предварительное голосование в Татарстане прошло организованно, жалоб не поступало»

(Казань, 26 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане предварительное голосование партии «Единая Россия» прошло организованно, жалоб не поступало. Об этом заявила сегодня в пресс-центре татарстанской «Единой России» председатель оргкомитета предварительного голосования, секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина.

«Предварительное голосование на всех участках и в целом по республике прошло организованно, не поступало ни одной жалобы ни на счетные участки, ни в оргкомитет, ни в ситуационный центр», – рассказала спикер.

Маврина отметила, что ровно в 20.00 в Татарстане 460 счетных участков перестали выдавать бюллетени и приступили к их обработке.

В Татарстане, как и по всей стране, сегодня прошло предварительное голосование партии «Единая Россия». В республике на участках для голосования работали 1909 членов участковых счетных комиссий.

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