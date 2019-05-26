Сборная России завоевала «бронзу» чемпионата мира по хоккею

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Команда России в серии буллитов обыграла сборную Чехии и завоевала «бронзу» чемпионата мира по хоккею, который проходил в Словакии.

Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время соперники также не смогли отличиться и не забили ни одной шайбы.

В серии послематчевых бросков все решили голы Ильи Ковальчука и Никиты Гусева. Вратарь Андрей Василевский совершил 52 сейва и стал героем встречи, отмечает RT.

Полуфинальные встречи прошли 25 мая в Братиславе, российские хоккеисты встретились с командой Финляндии и проиграли со счетом 0:1.

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