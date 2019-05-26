Победоносное возвращение на ринг Ильи Соколова и спортивный Оскар: итоги 3-го этапа «Боев TNA»

(Казань, 26 мая, Татар-информ, Дмитрий Киселев). В казанском ледовом дворце «Татнефть Арена» состоялся третий отборочный этап 1/8 чемпионата мира «Бои по правилам TNA». Почетными гостями вечера стали Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, абсолютный чемпион мира по боксу среди профессионалов Константин Дзю, обладатель 10 мировых титулов по кикбоксингу в трех разных весовых категориях Дон «Дракон» Уилсон и создатель стиля карате сэйвакай Адемир да Коста.

Отборочный этап открыл поединок легкого весового дивизиона (до 70 кг) между Иваном Кондратьевым (Россия) и Рафалом Косярски (Польша). Уже на второй минуте первого раунда россиянин пробивает корпус поляка, заставляя его опуститься на ринг. Судьи фиксируют нокдаун. В конце третьей трехминутки российский боец имел в своем активе уже три нокдауна и по итогам боя был объявлен победителем. В первом бою средней весовой категории (до 80 кг) на ринге «Татнефть Арены» сошлись Доминик Цинал (Польша) и Стас Макаренко (Латвия). Победителем из этого противостояния вышел Доминик Цинал.

Весовая категория свыше 80 кг стартовала с поединка между узбекским спортсменом Муратом Азимовым и турецким файтером Гокханом Гедиком. По итогам вязкого и тяжелого противостояния двух абсолютно равных техник по решению судей победу одержал Гокхан Гедик.

Боем вечера, несомненно, стал следующий поединок легкого веса между вернувшимся на ринг TNA после трёхлетнего перерыва бойцом казанского клуба «Хан» Ильей Соколовым и чешским файтером Ладиславом Криштуфеком. Соколов оправдал ожидания публики. Своими комбинациями он полностью парализовал работу чеха и заставил его думать больше об обороне, чем об атакующих действиях. Но и оборону Ладислава раз за разом казанский боец умело обходил. Два нокдауна в исполнении Соколова — это вполне уверенная победа и победоносное возвращение на ринг «Татнефть Арены».

В пятом бою вечера встретились Александр Дмитриенко (Россия) и Гаувенберг Мбамба (Бельгия). В третьей трёхминутке бельгийцу мощным ударом в голову удалось пробить защиту Дмитриенко и отправить россиянина в нокдаун, это и обеспечило победу Мбамбы в этой дуэли. Завершал третий отборочный этап поединок тяжелого дивизиона: Петр Романкевич (Белоруссия) — Виктор Вечерин (Россия). После изнурительных трех раундов Романкевич в конце дополнительного четвертого отрезка времени, после проведенного нокдауна все-таки заставил своего противника выкинуть белый флаг. Заслуженная победа досталась белорусскому спортсмену.

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