Депутат Госдумы Игорь Сапко: Ведутся переговоры о законодательном закреплении праймериз

(Казань, 26 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Ведутся переговоры о необходимости законодательно закрепить на федеральном уровне проведение праймериз. Об этом заявил депутат Госдумы, уполномоченный ВПП «Единая Россия» на избирательной кампании по выборам в Госсовет РТ Игорь Сапко.

«За время проведения предварительного голосования партии "Единая Россия" мы убедились, что это очень нужный инструмент. Вместе с коллегами из Госдумы, представленными в нижней палате парламента фракциями обсуждаем и эту тему. Не буду скрывать, что сейчас мы ведем переговоры о необходимости, может быть, законодательного закрепления на федеральном уровне подобного института. Есть разные точки зрения, но мне кажется, что это правильный механизм, позволяющий выявлять новые имена и показывать грамотных специалистов», – сказал депутат.

По его мнению, Россия готова к тому, чтобы законодательно закрепить подобное внутрипартийное голосование, которое бы демонстрировало потенциал, имеющийся в каждой партии.

«Праймериз – это очень важный и интересный ресурс, который позволяет в достаточно понятной и прозрачной форме заявиться не только членам партии "Единая Россия", но и любому гражданину РФ, высказать свою программу, показать, что он один из лучших и достоин принимать участие в предстоящих выборах. Это хорошая возможность для молодежи заявить о себе, аргументированно изложить свою программу, попытаться увидеть себя в политической сфере. Это определенная проверка боем», – подчеркнул Сапко.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана шестого созыва состоятся 8 сентября.

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