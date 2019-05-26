Владимир Леонов поддержал кандидатов предварительного голосования татарстанской «Единой России»

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Министр спорта РТ Владимир Леонов голосовал на праймериз татарстанской «Единой России» в казанском лицее № 116. На участок он приехал после тренировки в бассейне. Об этом сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия».

«Татарстан — конкурентоспособный регион, входящий в десятку лидеров среди субъектов РФ. В республике на серьезном уровне и высокими темпами развивается спортивная отрасль — проводятся крупные спортивные соревнования, вводятся новые спортивные объекты, словом, делается все, чтобы спорт стал массовым явлением», — сказал Леонов после голосования.

Министр спорта РТ, как и многие члены татарстанского Правительства, принял участие в праймериз в качестве кандидата. Он принимал участие в дебатах, посвященных вопросам демографии и качеству жизни людей старшего поколения. За рамками дебатов в ходе встреч с жителями Владимир Леонов поднимал вопросы оздоровления нации, популяризации физкультуры, спорта и здорового образа жизни среди населения и спортивной инфраструктуры.

«В сентябре нам предстоят выборы в парламент республики. Это событие определяет развитие республики на ближайшие пять лет. Голосовать на праймериз — это значит высказать свое видение, каким быть Татарстану», — убежден Владимир Леонов.

В Татарстане проходит предварительное голосование «Единой России» — в этот день определяется состав кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» в Госсовете РТ VI созыва.

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