В Сокольской школе Мамадышского района прозвенел Последний звонок для одного ученика

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). В Мамадышском районе во всех школах, как и по всей республике, прозвенел Последний звонок. В Сокольской школе торжество было организовано в честь одного ученика. Виновника торжества чествовали всей школой, пишет газета «Нократ».



Единственного выпускника Сокольской школы зовут Матвей Вагайцев. Как отмечают его педагоги, юноша всегда отличался отзывчивостью и веселым нравом. Он является лидером школы, заядлым игроком в КВН.



На фото: Матвей Вагайцев и классный руководитель Эльвира Рафисовна.

«Активист покидает стены школы с большими планами на будущее», – отметил источник.

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