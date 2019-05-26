В Татарстане на 18 часов 12,7% жителей проголосовали на праймериз «Единой России»

(Казань, 26 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане на 18 часов 12,7% или 357 тыс. 565 жителей республики проголосовали на праймериз «Единой России». Об этом заявил депутат Госдумы, уполномоченный ВПП «Единая Россия» на избирательной кампании по выборам в Госсовет РТ Игорь Сапко.

«На 18 часов 12,7% – это 357 тыс. 565 человек – поучаствовало в голосовании. В целом, владея цифрами по стране, считаю, что это высокий процент. Ответственно могу заявить, что это результат грамотной работы оргкомитета. Здесь нужно отдать должное региональному руководству партии, которое смогло грамотно организовать работу. И сегодня мы видим результат», – сказал депутат.

Сапко рассказал, что прилетел в Казань после обеда из Перми и успел побывать на счетных участках.

«Была возможность пообщаться с населением. Мне понравилось, что люди получали бюллетени и знали, за кого они будут голосовать. Наверное, это показатель того, что была проведена большая организационная работа. Здесь в Татарстане я не первый раз и знаком с ходом подготовки к предварительному голосованию. Мне понравилось информационное сопровождение дебатов. Это была не только трансляция в Интернете. Наверное, вы единственный регион России, где шли телевизионные трансляции. Думаю, неслучайно мы видим высокий процент проголосовавших в целом по Татарстану», – заключил он.

В Татарстане, как и по всей стране, проходит предварительное голосование партии «Единая Россия». В республике открыто 460 участков для голосования, на которых работают 1909 членов участковых счетных комиссий. Счетные участки будут работать до 20.00. Найти свой участок можно на сайте tatarstan.er.ru.

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