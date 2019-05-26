Создатель промоушена «Бои по правилам ТНА» Андрей Святов стал обладателем спортивного Оскара

(Казань, 26 мая, Татар-информ, Дмитрий Киселев). Президент чемпионата мира «Бои по правилам TNA» на Кубок TATNEFT Андрей Святов стал обладателем престижной премии «Спортивный Оскар» в номинации «Лучший спортивный проект». Вручение награды прошло в рамках третьего отборочного этапа 1/8 финала чемпионата мира «Бои по правилам ТНА».

Награду Андрею Святову в присутствии Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова вручил обладатель 10 мировых титулов в трех разных весовых категориях по кикбоксингу Дон «Дракон» Уилсон. Вторая статуэтка спортивного Оскара была вручена за создание сейвакай (современного контактного стиля карате) Адимиру да Коста (Бразилия).

Всемирная премия «Спортивный Оскар» вручается тренерам, бойцам, режиссёрам, актёрам, журналистам и политическим деятелям со всего мира за неоценимый вклад в развитие боевых искусств. Заслуги в области боевых искусств оцениваются в 36 различных номинациях. Каждому номинанту вручается статуэтка с подписью «Оскар в боевых искусствах», медаль и нагрудник. В церемонии награждения традиционно принимают участие звезды Голливуда.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.