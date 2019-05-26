Татар-информ

26 мая 2019, 19:56

Политика

Доцент КФУ Мария Ефлова: Интернет-потребителям ближе социальный контент, чем политический

Рекомендуем

Политика

Доцент КФУ Мария Ефлова: Интернет-потребителям ближе социальный контент, чем политический

Фото: Салават Камалетдинов

В результате исследования выяснилось, что людей в Интернете интересует социальная жизнь, культура, спорт, межличностные отношения.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Интернет-потребителям ближе и понятней социальный контент, чем политический. Об этом заявила сегодня в пресс-центре татарстанской «Единой России» доцент кафедры общей и этнической социологии КФУ Мария Ефлова.

«По результатам фокус-групп выяснили, что людей в Интернете интересует социальная жизнь, культура, спорт, межличностные отношения. И в самую последнюю очередь они интересуются политикой. Это стоит учесть в период предвыборной кампании, – сказала спикер. – Политический контент пропускается, меньше всего обсуждается интернет-потребителями. Социальный контент ближе и понятнее».

Кафедра общей и этнической социологии КФУ провела исследование, целью которого было «посмотреть разницу позиционирования человека в соцсетях и в реальной жизни», отметила Ефлова. «По результатам исследований эта разница присутствует. То есть как человек себя позиционирует в социальных сетях – это одно, а в социальной практике – абсолютно другое», – добавила она.

Спикер рассказала, что по итогам исследований выделили интернет-активистов, которые создают информационный контент наряду со СМИ. «Что касается интернет-потребителей, присутствует их активность в соцсетях, в то же время – гражданская пассивность в реальных практиках. В связи с этим имеет место быть такое понятие "как цифровая гражданская активность", когда человек себя активно демонстрируют медиа и неактивен в реальной жизни», – заключила доцент КФУ.

Сегодня в Татарстане, как и по всей стране, проходит предварительное голосование партии «Единая Россия». В республике открыто 460 участков для голосования, на которых работают 1909 членов участковых счетных комиссий. Счетные участки будут работать до 20.00. Найти свой участок можно на сайте tatarstan.er.ru.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана шестого созыва состоятся 8 сентября.  

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Около 400 тыс. татарстанцев отдали голоса за кандидатов праймериз «Единой России»
Новости дня
21:10
Около 400 тыс. татарстанцев отдали голоса за кандидатов праймериз «Единой России»

Явка на счетные участки в республике, по предварительным данным, составила 13,5%.

20:58
Победоносное возвращение на ринг Ильи Соколова и спортивный Оскар: итоги 3-го этапа «Боев TNA»

На ринге сошлись сегодня спортсмены из России, Польши, Чехии, Белоруссии, Латвии, Бельгии, Нидерландов и Узбекистана.

20:36
Депутат Госдумы Игорь Сапко: Ведутся переговоры о законодательном закреплении праймериз

Россия готова к законодательному закреплению внутрипартийного голосования, которое бы демонстрировало потенциал каждой партии, уверен депутат.

20:30
Центробанк выпустит монету, посвященную новым российским атомным ледоколам
20:14
Владимир Леонов поддержал кандидатов предварительного голосования татарстанской «Единой России»

Министр спорта РТ, как и многие члены татарстанского Правительства, принял участие в праймериз в качестве кандидата.

19:56
Доцент КФУ Мария Ефлова: Интернет-потребителям ближе социальный контент, чем политический

В результате исследования выяснилось, что людей в Интернете интересует социальная жизнь, культура, спорт, межличностные отношения.

19:50
В Татарстане на 18 часов 12,7% жителей проголосовали на праймериз «Единой России»

Депутат Госдумы Игорь Сапко отметил высокий процент проголосовавших в целом по Татарстану.

19:42
Жители Альметьевска проголосовали на праймериз «Единой России»

На территории Альметьевского района работает 19 учетных участков.

19:30
Создатель промоушена «Бои по правилам ТНА» Андрей Святов стал обладателем спортивного Оскара

Статуэтку вручил легендарный кикбоксер и киноактёр Дон «Дракон» Уилсон.

19:10
Глава Буинского района: Участие в выборах – это наше право и обязанность

Марат Зяббаров сам является участником праймериз – свою миссию он видит в умении работать с каждым человеком.

18:56
Доцент КФУ Мария Ефлова: «Стоит оценивать выборы и праймериз как момент рефлексии»

Татарстанцам полезно оценить результаты, которые были достигнуты за прошедшие годы, считает доцент кафедры общей и этнической социологии КФУ.

18:46
В честь Ураза-байрам в Набережных Челнах пройдет праздник в парке Победы

4 июня в честь окончания священного месяца Рамазан во всех мечетях города в 7 часов утра состоится праздничный намаз.

18:30
Виктор Сидоров: Первое место на дебатах в РТ заняли проблемы социально-экономического развития

Татарстанская «Единая Россия» в период праймериз организовала свыше 100 площадок для проведения дебатов.

18:23
Ростуризм планирует вывести Россию в топ-12 популярных туристических направлений
18:14
Зеленодольские ветераны: Нам не безразлично, кто встанет у руля республики

На руки избирателям выдали бюллетень со списком кандидатов по одномандатному округу и по единому избирательному округу – в нем 101 кандидат.

17:50
Доцент кафедры политологии КФУ спрогнозировал высокую явку на выборах в Госсовет РТ

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана шестого созыва состоятся в начале сентября.

17:48
Глава Чистопольского района: Из 400 обещаний, данных на прошлых выборах, более 390 исполнены

Глава района Дмитрий Иванов уже в девять часов утра был на избирательном участке по месту прописки в Чистополе.

17:30
Синоптики предупредили о грозе в Татарстане 27 мая

В Казани ожидается усиление ветра до 17 м/с.

17:24
Андрей Тузиков: Праймериз позволяет открыть дверь в политику новым людям и отобрать лучшие идеи

Праймериз может стать неким тестом на профпригодность для его участников, считает член-корреспондент Академии политических наук РФ.

17:16
Свыше 10,2% татарстанцев проголосовали на праймериз «Единой России» к 15 часам

Предварительное голосование партии власти проходит в Татарстане на 460 счетных участках.

17:02
Представители медицины, культуры, образования и молодежь голосуют в Менделеевском районе

Председатель Фаина Козырева отметила, что первыми еще до открытия участка пришли сотрудники центральной районной больницы.

16:42
Курбан Бердыев: Без усиления состава «Рубину» не обойтись

Главный тренер казанского ФК резонно посчитал, что его команда проиграла более сильному коллективу.

16:25
Фарид Абдулганиев поздравил татарстанских бизнесменов с профессиональным праздником

День российского предпринимательства является одним из самых молодых в стране и отмечается в этом году в 12-й раз.

16:22
«Рубин» финишировал в сезоне на одиннадцатом месте

В Краснодаре казанцы проиграли одноименной команде со счетом 0:1.

16:10
Глава Тукаевского района с супругой отдали голоса на праймериз «Единой России»

Фаил Камаев поблагодарил жителей района за их активное участие в предварительном голосовании.

События