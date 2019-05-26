Доцент КФУ Мария Ефлова: Интернет-потребителям ближе социальный контент, чем политический

(Казань, 26 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Интернет-потребителям ближе и понятней социальный контент, чем политический. Об этом заявила сегодня в пресс-центре татарстанской «Единой России» доцент кафедры общей и этнической социологии КФУ Мария Ефлова.

«По результатам фокус-групп выяснили, что людей в Интернете интересует социальная жизнь, культура, спорт, межличностные отношения. И в самую последнюю очередь они интересуются политикой. Это стоит учесть в период предвыборной кампании, – сказала спикер. – Политический контент пропускается, меньше всего обсуждается интернет-потребителями. Социальный контент ближе и понятнее».

Кафедра общей и этнической социологии КФУ провела исследование, целью которого было «посмотреть разницу позиционирования человека в соцсетях и в реальной жизни», отметила Ефлова. «По результатам исследований эта разница присутствует. То есть как человек себя позиционирует в социальных сетях – это одно, а в социальной практике – абсолютно другое», – добавила она.

Спикер рассказала, что по итогам исследований выделили интернет-активистов, которые создают информационный контент наряду со СМИ. «Что касается интернет-потребителей, присутствует их активность в соцсетях, в то же время – гражданская пассивность в реальных практиках. В связи с этим имеет место быть такое понятие "как цифровая гражданская активность", когда человек себя активно демонстрируют медиа и неактивен в реальной жизни», – заключила доцент КФУ.

Сегодня в Татарстане, как и по всей стране, проходит предварительное голосование партии «Единая Россия». В республике открыто 460 участков для голосования, на которых работают 1909 членов участковых счетных комиссий. Счетные участки будут работать до 20.00. Найти свой участок можно на сайте tatarstan.er.ru.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана шестого созыва состоятся 8 сентября.

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