Доцент КФУ Мария Ефлова: «Стоит оценивать выборы и праймериз как момент рефлексии»

(Казань, 26 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Стоит оценивать предстоящие выборы депутатов Госсовета РТ шестого созыва и праймериз «Единой России» как момент рефлексии. Об этом заявила сегодня в пресс-центре татарстанской «Единой России» доцент кафедры общей и этнической социологии КФУ Мария Ефлова.

«Прекрасно, что в Татарстане наступает такой момент как выборы – это время порефлексировать. То есть когда наступает Новый год, мы оцениваем результаты, которые были на протяжении всего года. Раз в пять лет у нас происходят выборы, и соответственно это повод оглянуться назад, – убеждена спикер. – Стоит оценивать выборы и праймериз как момент рефлексии. Это полезно для общества и для каждого человека».

Сегодня в Татарстане, как и по всей стране, проходит предварительное голосование партии «Единая Россия». В республике открыто 460 участков для голосования, на которых работают 1909 членов участковых счетных комиссий. Счетные участки будут работать до 20.00. Найти свой участок можно на сайте tatarstan.er.ru.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана шестого созыва состоятся 8 сентября.

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