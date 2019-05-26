Виктор Сидоров: Первое место на дебатах в РТ заняли проблемы социально-экономического развития

(Казань, 26 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). На дебатах и во время встреч с избирателями, которые проходили в период проведения предварительного голосования партии «Единая Россия», на первое место выходили проблемы социально-экономического развития. Об этом заявил сегодня в пресс-центре татарстанской «Единой России» доцент кафедры политологии КФУ Виктор Сидоров.

«Исходя из высказываний на дебатах и на встречах с избирателями, можно сказать, что на первое место выходят проблемы социально-экономического развития», – сказал спикер.

Он напомнил, что в дебатах участвовали специалисты и эксперты из разных областей, главы районов, предприниматели. «Много было интересных идей. Думаю, что все это войдет потом в предвыборную программу, здравые предложения с места. Но корень всех бед – это, конечно, социально-экономическое развитие и уровень жизни людей. По этой проблеме предлагались конкретные идеи», – подчеркнул доцент КФУ.

По его словам, многие участники дебатов затрагивали вопросы, связанные со сферой образования. «Представители гражданского общества не постеснялись поднимать проблемы школ, незащищенности учителей. Кстати, на встрече с избирателями я предложил реформу Рособрнадзора, учителя меня горячо поддержали в этом вопросе. Запросы есть у общества на реформу в области управления, это всех сфер касается», – заключил Сидоров.

Дебаты, которые стали обязательным элементом участия в праймериз, прошли с 3 апреля по 15 мая. Татарстанская «Единая Россия» организовала свыше 100 площадок для проведения дебатов в Казани, Альметьевске и Набережных Челнах.

Сегодня в Татарстане, как и по всей стране, проходит предварительное голосование партии «Единая Россия». В республике открыто 460 участков для голосования, на которых работают 1909 членов участковых счетных комиссий. Счетные участки будут работать до 20.00. Найти свой участок можно на сайте tatarstan.er.ru.

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