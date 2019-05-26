Жители Альметьевска проголосовали на праймериз «Единой России»

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). В Альметьевском районе, как и по всему Татарстану, проходит праймериз «Единой России». В ходе предварительного голосования жителям города и района предстоит сформировать список кандидатов в депутаты в Государственный Совет РТ на выборах 8 сентября, пишет газета «Знамя труда».



В общей сложности на территории Альметьевского района работает 19 учетных участков. На территории Альметьевска в восемь утра открылись 10 счетных участков, в районе — девять участков. Голосование в них проходит по открытой модели. Избиратели получают по два бюллетеня: со списком кандидатов по одномандатным округам и по единому избирательному округу.

Голосование является рейтинговым – каждый избиратель может оказать поддержку сразу нескольким кандидатам, указанным в бюллетене.



Участки в городе и районе будут открыты до 20.00.

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