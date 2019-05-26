Доцент кафедры политологии КФУ спрогнозировал высокую явку на выборах в Госсовет РТ

(Казань, 26 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Татарстан покажет высокую явку на предстоящих выборах депутатов Государственного Совета РТ шестого созыва. Такое мнение высказал сегодня в пресс-центре татарстанской «Единой России» доцент кафедры политологии КФУ Виктор Сидоров.

«Татарстан отличается высокой явкой, высокой сознательностью населения. Серьезных проблем с явкой на выборы у нас нет, в других регионах есть. Поэтому Татарстан покажет высокую явку на предстоящих выборах, а вот в других регионах могут быть сложности», – сказал спикер.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана шестого созыва состоятся 8 сентября.

Сегодня в Татарстане, как и по всей России, проходит предварительное голосование партии «Единая Россия». Счетные участки на предварительном голосовании «Единой России» будут работать до 20.00. Найти свой участок можно на сайте tatarstan.er.ru.

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