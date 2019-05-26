Татар-информ

26 мая 2019, 17:24

Политика

Андрей Тузиков: Праймериз позволяет открыть дверь в политику новым людям и отобрать лучшие идеи

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Политика

Андрей Тузиков: Праймериз позволяет открыть дверь в политику новым людям и отобрать лучшие идеи

Фото: Салават Камалетдинов

Праймериз может стать неким тестом на профпригодность для его участников, считает член-корреспондент Академии политических наук РФ.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Праймериз, с одной стороны, позволяет открыть дверь в политику новым людям, а с другой –сделать отбор перспективных идей. Об этом заявил сегодня журналистам в пресс-центре татарстанской «Единой России» доктор социологических наук, член-корреспондент Академии политических наук РФ Андрей Тузиков.

«Праймериз, на мой взгляд, интересная и перспективная технология. С одной стороны, позволяет открыть дверцу в политику новым людям, а с другой –сделать отбор потенциальных перспективных идей, на которые есть спрос у избирателей», – сказал спикер.

Тузиков заметил, что сейчас в мире наблюдается кризис традиционного парламентаризма. «Он заключается в том, что партии, которые составляют типичный парламентский спектр, несколько выпадают из требования, предполагающего некую персональную ответственность. Депутат, член парламента – это своеобразный исторический наследник того, что в Древнем Риме называлось "народной трибуной". А партийная машина во многом прикрывает своим "зонтиком" персональную значимость той или иной фигуры», – пояснил он.

Спикер добавил, что как правило знают лидера партии, а не всех членов парламентской фракции. Это в какой-то степени относится и к региональному парламентаризму, продолжил он.

«Это противоречит запросу на публичность политики – на способность выдвигать какие-то идеи и публично аргументированно их отстаивать в дебатах как с политическими оппонентами, так и с потенциальными сторонниками. А самое главное – демонстрировать готовность взять на себя ответственность за их реализацию. И вот на смену таким партиям-программам приходит партия проектных идей, – подчеркнул Тузиков. – Заявлено, что предвыборная платформа "Единой России" будет форматироваться из проектных идей, получивших поддержку в процессе праймериз».

По его мнению, не стоит трактовать праймериз как гарантированный успех только потому, что заявился. «Политика – это жесткая борьба, то есть надо быть готовым к тому, что будут "бить" и "бить" больно, поэтому праймериз – хорошая разведка боем с точки зрения собственных возможностей. Это своеобразный тест на профпригодность: способен ли человек стоять под градом ударов, отстаивать свои идеи и идти своим курсом. Если "да", то он пробьется рано или поздно, если "нет", то стоит поискать другой род занятий», – заключил спикер.

В Татарстане, как и по всей России, проходит предварительное голосование партии «Единая Россия». В республике открыто 460 участков для голосования, на которых работают 1909 членов участковых счетных комиссий.

Счетные участки на предварительном голосовании «Единой России» будут работать до 20.00. Найти свой участок можно на сайте tatarstan.er.ru.  

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