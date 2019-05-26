Глава Буинского района: Участие в выборах – это наше право и обязанность

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Глава Буинского района Марат Зяббаров посетил сегодня счетный участок № 16.019.02 города Буинска, чтобы принять участие в предварительном голосовании «Единой России», по итогам которого составят список кандидатов в депутаты Госсовета РТ. Зяббаров пришел на избирательный участок сразу после объезда полей, сообщает пресс-служба района.

На территории Буинского района открыто 11 счетных участков, четыре из них находятся в городе. По словам главы района, избиратели проявляют высокую активность, и это радует.



«Очень радует, что буинцы активно участвуют в сегодняшнем предварительном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от партии "Единая Россия" в депутаты Государственного Совета РТ по единому и одномандатным избирательным округам. Участие в выборах – это наше право и обязанность», – сказал глава района.





Марат Зяббаров сам является участником праймериз. Свою миссию он видит в умении работать с каждым человеком.



«Моя деятельность направлена на повышение качества жизни населения, создание комфортных условий для проживания. Главное для меня – уметь работать с каждым человеком, слышать его, понимать и уважать его позицию, даже если он не согласен с твоим. Только так можно добиться уважения и доверия людей», – отметил Марат Азатович.

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