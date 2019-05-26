Свыше 10,2% татарстанцев проголосовали на праймериз «Единой России» к 15 часам

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Более 302 тыс. татарстанцев отдали свои голоса за кандидатов на праймериз «Единой России». Явка по данным на 15.00 составила 10,29%, сообщает ситуационный центр исполнительного комитета ТРО ВПП «Единая Россия».

«Статистика явки на текущий момент: Атнинский район — 18,41%, Дрожжановский район — 17,6%, Черемшанский район — 17,3%, Лениногорский район — 15,3%», — говорится в материалах ситуационного центра.

В Казани к 15.00 проголосовало 7,2% избирателей, на участки пришли 66,5 тыс. избирателей. В Набережных Челнах в праймериз приняли 32,9 тыс. горожан, явка составила 8,2%.

Татарстанская «Единая Россия» сегодня проводит предварительное голосование. Жители республики сформируют список кандидатов в депутаты в Государственный совет Республики Татарстан от партии «Единая Россия» для участия на выборах 8 сентября 2019 года. Праймериз «Единой России» в Татарстане проходит по открытой модели: принять участие в голосовании может любой избиратель республики. В предварительном голосовании татарстанской «Единой России» участвуют 222 кандидата, каждый четвертый из них не является членом партии.

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