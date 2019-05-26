Зеленодольские ветераны: Нам не безразлично, кто встанет у руля республики

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). В день предварительного голосования, которое проводит «Единая Россия» в преддверии осенних выборов депутатов Госсовета РТ, пришли активные зеленодольцы, которым не безразлично, кто встанет во главе республики и муниципалитета, пишут «Новости Зеленодольска».



Среди пришедших – ветераны завода имени Серго 77-летняя Валентина Бандорина и 78-летняя Людмила Макарова. Людмила Васильевна является групповым организатором в Совете ветеранов предприятия. На голосование пришли коллективно, вместе с такими же ветеранами.



На руки избирателям выдали два бюллетеня со списком кандидатов по одномандатному округу и по единому избирательному округу. Женщины не торопятся в кабину для голосования, внимательно изучают кандидатуры.



Людмила Макарова остановилась на фамилии Фарида Мухаметшина – председателя Госсовета РТ, он ей больше всего знаком: «Этот человек вызывает доверие, считаю, что для республики его кандидатура – хороший выбор», – поделилась своим мнением Людмила Васильевна.



Голосовать можно за нескольких кандидатов – количество не ограничено. В числе кандидатов от Зеленодольска представлен и глава района Александр Тыгин.

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