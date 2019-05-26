Центробанк выпустит монету, посвященную новым российским атомным ледоколам

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). ЦБ планирует выпустить памятную монету, посвященную новейшим атомным ледоколам проекта 22220, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Банка России Эльвиру Набиуллину.

Глава ЦБ не уточнила, когда будет выпущена монета и каков будет ее номинал.

25 мая на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония спуска на воду второго серийного корабля проекта 22220 «Урал».

«Сегодня мы спускаем третий корабль, второй серийный, проекта 22220 „Урал“. Именно с кораблями этой серии ледоколов нового поколения мы связываем надежду с освоением Северного морского пути», — сказал во время церемонии вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Атомные ледоколы проекта 22220 должны стать самыми мощными ледокольными судами в мире.

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