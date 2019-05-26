Глава Чистопольского района: Из 400 обещаний, данных на прошлых выборах, более 390 исполнены

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Глава Чистопольского района Дмитрий Иванов принял участие в предварительном голосовании татарстанской «Единой Россия», сообщает пресс-служба Чистопольского района.



Жители республики определяют список кандидатов в депутаты Госсовета РТ от партии «Единая Россия» на выборах 8 сентября.



Праймериз «Единой России» в Татарстане проходит по открытой модели: принять участие в голосовании может любой избиратель.



Глава муниципального района уже в девять часов утра был на избирательном участке по месту прописки в Чистополе. Дмитрий Иванов отметил, что перед депутатами нового созыва будет стоять непростая задача – начиная с исполнения майских указов и продолжая сопровождением национальных проектов, нужно будет исполнить все данные жителям республики обещания.

«Из 400 обещаний, данных на прошлых выборах, более 390 исполнены на сегодняшний день», – отметил глава.

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