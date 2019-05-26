Курбан Бердыев: Без усиления состава «Рубину» не обойтись

(Казань, 26 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев после заключительного матча чемпионата России с «Краснодаром» (0:1) подвел итоги сезона, но так и не сказал, продолжит ли он работу в Казани.

Отвечая на вопросы телеканала «Матч-Футбол», Бердыев резонно посчитал, что его команда проиграла более сильному коллективу.

«Мы играли по ситуации, поначалу она складывалась так, что мы начали матч активно. Неплохо выглядели в первом тайме, к сожалению, во втором тайме „Краснодар“ использовал наши невынужденные ошибки», — резюмировал Бердыев.

Он посчитал, что на игре его команды негативно сказалась травма Руслана Камболова.

«Безусловно, на нашей игре сказалась травма Руслана Камболова в первом тайме, нас не хватало в середине поля. У нас просто нет скамейки запасных, поэтому усилять в концовке было некем», — сказал наставник «Рубина».

Бердыев так и не обнародовал своего решения, где он будет работать в новом сезоне, но сказал, что по возвращении в Казань проведет соответствующие консультации с руководством.

«Через несколько дней после этой игры погововорим и примем решение. Сначала нужно все обсудить с руководством клуба», — отметил Бердыев.

Говоря о будущем «Рубина» тренер посчитал, что состав надо усиливать: «В целом сезон получился удовлетворительным, особенно с учетом того, что играли у нас молодые. В следующем году команда будет более качественной. Но без усиления этого состава в новом сезоне будет тяжело».

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