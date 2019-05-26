Татар-информ

26 мая 2019, 17:02

Общество

Представители медицины, культуры, образования и молодежь голосуют в Менделеевском районе

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Общество

Представители медицины, культуры, образования и молодежь голосуют в Менделеевском районе

Фото: ИЦ «Менделеевск»

Председатель Фаина Козырева отметила, что первыми еще до открытия участка пришли сотрудники центральной районной больницы.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Сегодня жители Менделеевского района путем предварительного голосования определят кандидатуры для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» в депутаты Государственного Совета РТ, передает ИЦ «Менделеевск».

Отдавать голос можно сразу за нескольких кандидатов — голосование рейтинговое. 

Председатель счетного участка во Дворце культуры им. С. Гассара Фаина Козырева отметила, что первыми еще до открытия участка пришли сотрудники центральной районной больницы – Равия Тихонова и Оксана Муратова. Среди голосующих были представители культуры, образования, а также молодежь.

«Пришла исполнить гражданский долг. Среди партийных проектов есть направленные на защиту интересов детей. Осознанное участие жителей на таких политических мероприятиях формирует будущее не только нашего района, но и республики, России в целом», – поделилась специалист приюта «Камские зори» Марина Куликова.

 

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