Татар-информ

26 мая 2019, 22:46

Общество

Жители Тукаевского района проявили активность на голосовании

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Общество

Жители Тукаевского района проявили активность на голосовании

Фото: газета «Светлый путь»

Предварительное голосование – это отбор кандидатов для участия в выборах в Государственный Совет РТ.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). На участок под номером 16.060.04, что расположен в сельском клубе поселка Совхоз Татарстан с раннего утра начали собираться избиратели. Участок относится к одномандатному Заинскому округу, пишет газета «Светлый путь».

К нему закреплены жители четырех сельских поселений: Комсомолец, Шильнабаш, Новотроицкое и Совхоз Татарстан. Голосование началось в 8 утра. Несмотря на выходной день, жители проявили большую активность и интерес к этому политическому событию.

Предварительное голосование – это отбор кандидатов для участия в выборах в Государственный Совет РТ. Здесь формируют предвыборный список партии «Единая Россия».  

Фельдшер поселка Новотроицкое Эльвира Драгунова поделилась, что ждет от депутатов Госсовета решения вопросов, связанных с трудоустройством молодежи.



«К примеру, мой сын закончил Торгово-технологический колледж и не может устроиться по специальности. Во-первых, везде требуют опыт. Откуда у молодого специалиста опыт? Для этого нужно усилить профориентационную работу. Детям надо объяснить, что сегодня востребовано, где выгодно. Как говорится, плановая работа нужна. Ведь от востребованности сложится и будущая жизнь молодого поколения», – отметила жительница поселка.

Также избиратели высказали пожелание, чтобы в будущем народные избранники обратили внимание на возрождение сельского хозяйства и строительство дорог.

«Отрадно, что в нашем районе ведется активное строительство домов. Но отстаем по созданию инфраструктуры. В первую очередь – дороги. Хочется, чтобы депутаты нового созыва отработали этот вопрос как следует. Должна быть четкая система застройки территорий», – высказался житель села Шильнабаш Владимир Фролов.

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