Глава Тукаевского района с супругой отдали голоса на праймериз «Единой России»

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Сегодня по Тукаевкому району работают семь участков для голосования. На участок 16.060.01 закреплены жители 12 деревень Калмашского, Азьмушкинского и Малошильнинского сельских поселений, пишет газета «Светлый путь».



Глава района Фаил Камаев рассказал, что сегодня ранним утром он побывал на полях, где почти завершены весенне-полевые работы. После проверки руководитель района с супругой приехал отдать свои голоса кандидатам в депутаты.





По словам Фаиля Камаева, «Единая Россия» является главной политической силой республики и страны.

«Сегодня в Тукаевском районе проживают более 40 тысяч жителей. Чтобы защитить их интересы, я хочу опереться на самых достойных. Социально-экономическое состояние района на хорошем счету. Для укрепления предприятий, хозяйств, для создания новых у нас имеются целевые программы. В будущем мы объединим усилия с вновь избранными депутатами. Я благодарен тем, кто участвует в предварительном голосовании. Такая активность говорит о политической зрелости тукаевцев», – отметил глава района.



На предварительном голосовании избиратели проявляют высокую активность. Учительница Малошильнинсой школы Людмила Рулева отметила руководителя команды «КАМАЗ-Мастер» Владимира Чагина.

«По их работе нас признали в мире, а значит, он способен защищать и наши интересы. Хотелось бы, чтобы государство повернулось лицом к учителям. В последние годы кроме учебно-воспитательной работы нам „повесили“ бесчисленные бумажные дела. Мне кажется, пока наш труд не оценивается по достоинству. Зарплата маленькая», —сказала жительница Малой Шильны.

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