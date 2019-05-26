(Набережные Челны, 26 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В честь Ураза-байрам в Набережных Челнах пройдет праздник в парке Победы, сообщили в местном мухтасибате.

В набережночелнинском мухтасибате состоялась встреча имамов мечетей, на которой обсудили детали предстоящего Праздника разговения.

4 июня в честь окончания священного месяца Рамазан во всех мечетях города в 7 часов утра состоится праздничный намаз. До намаза мусульмане обычно выплачивают пожертвования на нужды бедных.

В 14 часов этого же дня в парке Победы челнинский мухтасибат планирует провести общегородской праздник с игровыми площадками для детей, семейными конкурсами и соревнованиями по борьбе корэш. Предполагается, что каждая мечеть выставит на соревнования по три и более борцов, таким образом победитель получит звание чемпиона местного мухтасибата.

«В светлые дни праздника мы должны помнить о том, что с завершением Рамазана перед нами встает еще более сложная задача — сохранить обретенную в это благословенное время духовную чистоту путем воздержания от всего греховного, ведь именно для укрепления нашей силы воли и был предписан этот пост Всевышним», — отметил на собрании имамов глава мухтасибата Альфас хазрат Гайфуллин.

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