Владимир Чагин проголосовал онлайн на праймериз «Единой России»

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Руководитель команды «Камаз-Мастер» Владимир Чагин принял участие в праймериз «Единой России» благодаря системе электронного голосования. Многократный победитель ралли «Дакар» проголосовал в казахстанском городе Актау, где стартует этап Кубка мира по ралли-рейдам «Ралли-Казахстан 2019».

«К сожалению, не могу сегодня прийти на свой счетный участок. Но я принял участие в электронном голосовании. Призываю всех татарстанцев сегодня не оставаться в стороне и выразить свое мнение!» — сказал Владимир Чагин в своем видеообращении.

Ранее при помощи системы электронного голосования приняли участие в праймериз депутаты Государственной Думы России Ирек Зиннуров, Борис Менделевич, Ильдар Гильмутдинов, Равиль Хуснуллин и Айрат Фаррахов.

В этом году электронное голосование в Татарстане проводится «Единой Россией» впервые. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти на сайт предварительного голосования pg.er.ru, кликнуть кнопку «Проголосовать онлайн» и следовать дальнейшим инструкциям.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.