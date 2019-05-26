Общественная Палата РТ о праймериз «Единой России»: Это социальный лифт для молодежи

(Казань, 26 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Участие в праймериз «Единой России» — это своеобразный социальный лифт для молодых людей, уверен руководитель Центра общественного контроля в сфере государственного и муниципального управления при Общественной палате РТ Артур Мустаев.

«Очень радует, что молодые люди небезразличны к политической ситуации в республике и проявляют свои амбиции участвуют в праймериз. Это такая форма социального лифта. У них есть возможность заявить о себе населению наряду с руководителями крупных предприятий и министрами», — рассказал он журналистам.

Что касается хода голосования, Мусиаев заявил о высокой активности граждан. При этом он подчеркнул, что люди приходят на счетные участки исключительно по своей воле.

Сегодня в республике организована работа 460 счетных участков, на которых работают 1909 членов участковых счетных комиссий. Голосование является рейтинговым — каждый избиратель может оказать поддержку сразу нескольким кандидатам, указанным в бюллетене.

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