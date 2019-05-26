Татар-информ

26 мая 2019, 15:00

Политика

Депутат Госдумы РФ Ирек Зиннуров принял участие в праймериз «Единой России» через Интернет

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Политика

Депутат Госдумы РФ Ирек Зиннуров принял участие в праймериз «Единой России» через Интернет

Фото: Салават Камалетдинов/архив

В Татарстане воспользоваться электронным голосованием можно через личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Система электронного голосования помогла депутату Госдумы РФ от Татарстана Иреку Зиннурову принять участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». По словам депутата, нововведение сегодня позволит многим татарстанцам отдать свои голоса за понравившегося кандидата. 

«Несмотря на то, что я находился за 1 тыс. километров от Казани в рабочей командировке, мне все равно удалось принять участие в праймериз благодаря электронному голосованию. Это нововведение позволило многим татарстанцам с активной гражданской позицией принять участие в голосовании, находясь по той или иной причине за пределами республики», — сказал Зиннуров.

Как ранее сообщил ИА «Татар-информ» руководитель регионального исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» Андрей Кондратьев, в этом году избирателям Татарстана впервые предоставлена возможность электронного голосования. «Я уверен, что в ближайшее время в законодательстве появятся поправки, которые позволят проводить электронное голосование на выборах. Это наше будущее», — отметил Кондратьев.

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