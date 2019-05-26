Общественная Палата РТ о праймериз «Единой России»: Такого мы не ожидали, активность очень высокая

(Казань, 26 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Жители Татарстана проявляют высокую активность в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Об этом журналистам заявил председатель комиссии Общественной Палаты РТ по развитию институтов гражданского общества, взаимодействию с общественными советами Валентин Паймухин.

На праймериз Палата выполняет роль общественного контроля. На данный момент представители организации успели побывать в трех районах республики: Зеленодольском, Пестречинском и Высокогорском. В одном из участков из 1,2 тыс.избирателей уже проголосовали около тысячи.

«Мы были приятно удивлены ходом самого голосования. Удивило, что по 5-6 человек стоят в очереди в кабинку для голосования. Такого мы не ожидали, активность очень большая. Устроители голосования правильно сделали, что поставили по 3-4 кабины», — отметил Паймухин.

Сегодня в республике организована работа 460 счетных участков, на которых работают 1909 членов участковых счетных комиссий. Голосование является рейтинговым — каждый избиратель может оказать поддержку сразу нескольким кандидатам, указанным в бюллетене.

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