Кондратьев: Все голоса татарстанцев на праймериз «Единой России» учтут, если не хватит бюллетеней

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). У татарстанского отделения партии «Единая Россия» есть специальная процедура, которая позволит учесть мнение всех татарстанцев даже в том случае, если на счетных участках закончатся бюллетени. Об этом сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» руководитель регионального исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» Андрей Кондратьев.

«У нас напечатано 400 тыс. бюллетеней по единому списку и столько же по одноманатным округам. Если бюллетени вдруг закончатся, у нас предусмотрена процедура учета мнений наших избирателей. Эти голоса не войдут в итоговое количество, но мнение татарстанцев тем не менее будет учтено», — сказал Кондратьев.

Как ранее сообщила председатель оргкомитета предварительного голосования, секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина, на участках по проведению праймериз ожидается не менее 400 тыс. человек. Этот прогноз разделил и Андрей Кондратьев. «Для Татарстана 400 тыс. голосующих — это всего 13% от общего числа избирателей. Я думаю, мы в Татарстане перейдем этот порог», — поделился мнением руководитель регионального исполкома ТРО ВПП «Единая Россия».

По итогам праймериз в Татарстане будет сформирован список кандидатов в Госсовет РТ от партии власти.

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