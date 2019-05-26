В ситуационный центр «Единой России» поступает меньше обращений, чем на предыдущих праймериз

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). К полудню в ситуационный центр «Единой России» поступило около 50 обращений от избирателей, что значительно ниже, чем на предыдущих праймериз. Все обращения носят исключительно уточняющий, либо технический характер. Об этом сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» руководитель Регионального исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» Андрей Кондратьев.

«У нас на 13.00 было порядка 50 обращений, которые чаще всего носят уточняющий характер. Люди ищут свой участок, уточняют, какие документы им необходимы. Некоторые вопросы связаны с системой электронного голосования», — сказал Кондратьев. «Никаких скандальных происшествий на участках нет, и мы рассчитываем, что предварительные голосования пройдут только в гражданско-правовом поле», — добавил он.

По словам Кондратьева, были случаи, когда некоторые избиратели по каким-то причинам не могли войти в систему электронного голосования, техническая проблема была решена с сотрудниками центрального исполкома партии «Единая Россия».

«Мы в этом году впервые даем избирателям возможность электронного голосования, ведем тестирование системы. Я уверен, что в ближайшее время в законодательстве появятся поправки, которые позволят проводить электронное голосование на выборах. Это наше будущее», — уверен руководитель Регионального исполкома ТРО ВПП «Единая Россия».

Система электронного голосования внедряется по инициативе центрального комитета партии «Единая Россия». В Татарстане воспользоваться системой можно через личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг РТ.

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