(Казань, 26 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Праймериз — это очередной экзамен, которые сдают его участники перед народом. Об этом сообщил сегодня министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов в Казани на счетном участке в лицее 116 сразу после участия в предварительном голосовании татарстанской «Единой России».

«Сегодня все структуры власти проходят очередное испытание, сдают экзамен перед народом. Такие испытания мы проходили много раз. Надеюсь, что пройдем и сегодня его успешно», — сказал он.

Спикер также рассказал журналистам, с каким настроением пришел на счетный участок. «Настроение неплохое. После жарких дней в мае на душе была тревога, но недавно прошли хорошие дожди. Надеюсь на хороший хлебный год», — отметил Ахметов.

Сегодня в республике организована работа 460 счетных участков, на которых работают 1909 членов участковых счетных комиссий. Голосование является рейтинговым — каждый избиратель может оказать поддержку сразу нескольким кандидатам, указанным в бюллетене.

В предварительном голосовании татарстанской «Единой России» участвуют 222 кандидата, каждый четвертый из них не является членом партии. Все кандидаты реализовали масштабную информационно-агитационную работу: провели свыше 400 встреч с избирателями, работа велась в том числе в новых форматах дискуссионных и стратегических сессий. Также было организовано 200 площадок дебатов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.