На счетном участке в Тетюшском районе РТ сельчанин сыграл избирателям на баяне

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Жители села Большая Турма Тетюшского района Республики Татарстан устроили на избирательном участке предварительного голосования партии «Единая Россия» в Госсовет РТ сельский праздник.

Сельчане отдавали свои голоса за кандидатов под татарские национальные песни, которые исполнил местный баянист.

Сегодня в республике организована работа 460 счетных участков, на которых работают 1 тыс. 909 членов участковых счетных комиссий. Голосование является рейтинговым — каждый избиратель может поддержать сразу несколько кандидатов, указанных в бюллетене.

В предварительном голосовании «Единой России» в Татарстане участвуют 222 кандидата, каждый четвертый из которых не является членом партии.

Все кандидаты провели свыше 400 встреч с избирателями, работа велась в том числе в новых форматах дискуссионных и стратегических сессий. Также было организовано 200 площадок дебатов.

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