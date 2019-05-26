Мухаметшин заявил об усилении политической борьбы к осенним выборам в Госсовет РТ

(Казань, 26 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Усиление конкурентной борьбы к 8 сентября будет нарастать. Это связано с тем, что станут известны кандидаты от партии власти и их политических оппонентов, заявил журналистам Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Кто-то увидит молодого человека, кто первый раз пробивается, например. Они посчитают возможным побороться на этом месте. Будут, конечно, использовать всевозможные приемы, чтобы снизить рейтинг этого человека или в целом партии, всевозможные фейковые публикации в соцсетях могут появиться, я этого не исключаю», — сказал он.

В любом парламенте должно быть ответственное большинство и критически настроенная оппозиция, считает спикер Госсовета Татарстана. Оппозиция в целом ответственности не несет, а избиратель связывает удачи и неудачи своей жизни именно с партией власти, добавил Мухаметшин.

Сегодня в России проходит предварительное голосование партии «Единая Россия». 8 сентября пройдут выборы в Госсовет РТ.

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