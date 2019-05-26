Марат Бариев: Праймериз позволяет кандидатам скорректировать программы и оценить свои силы

(Казань, 26 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Депутат Госдумы РФ от Татарстана Марат Бариев стал участником предварительного голосования татарстанской «Единой России» сегодня на счетном участке в казанском лицее 116.

«Настроение хорошее. Мне, как депутату Госдумы РФ, небезразличны процессы, которые сейчас происходят. Праймериз „Единой России“ перед выборами в Госсовет РТ — важное событие. Было бы лучше, если бы другие политические силы представляли своих кандидатов с привлечением общественности. Это ведь по сути презентация людей, которые бы хотели попасть в Госсовет РТ. И жители республики до выборов смогли бы подумать, кому отдать свои голоса», — сказал Марат Бариев сразу после голосования корреспонденту «Татар-информ».

Собеседник агентства отметил, что партии за месяц до выборов выдают списки. А в случае праймериз народ сам принимает решение, в тоже время кандидаты могут скорректировать свои программы и оценить свои силы.

Сегодня организована работа 460 счетных участков, на которых работают 1909 членов участковых счетных комиссий. Голосование является рейтинговым — каждый избиратель может оказать поддержку сразу нескольким кандидатам, указанным в бюллетене.

В предварительном голосовании татарстанской «Единой России» участвуют 222 кандидата, каждый четвертый из них не является членом партии. Все кандидаты реализовали масштабную информационно-агитационную работу: провели свыше 400 встреч с избирателями, работа велась в том числе в новых форматах дискуссионных и стратегических сессий. Также было организовано 200 площадок дебатов.

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