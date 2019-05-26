(Казань, 26 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). «Единая Россия» в Татарстане возьмется за решение проблем, связанных с «мусорной» реформой. Рост платы за вывоз ТКО стал одной из основных проблем, заявленных жителями в ходе праймериз партии, заявил журналистам Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

«Беспокоятся за то, что с начала реализации мусорной реформы началось повышение тарифов за эту услугу. Еще той подготовительной работы для повышения тарифа в городах и районах республики не было сделано, как и во всей стране. Они беспокоятся, задают вопросы. Мы взяли это на вооружение. Мы обязательно в своей программе будем учитывать, соизмерять оперативность подготовки и выбор регоператора», — сказал он.

Кроме того, избирателей волнует высокая стоимость квадратного метра жилья по соципотеке и благоустройство дворов. Все эти болезненные вопросы будут обобщены в партийном аппарате и доложены до Президента и Правительства РТ.

«Это не значит, что накануне выборов мы их решим. Это значит, что мы возьмемся за нее как партия действующего большинства в парламенте и основательно будем прорабатывать и искать пути решения», — подчеркнул спикер Госсовета РТ.

Счетные участки на предварительном голосовании «Единой России» сегодня будут работать до 20.00. Найти свой участок для голосования можно на сайте tatarstan.er.ru. Кроме этого, можно воспользоваться электронным голосованием, то есть принять участие в праймериз, не выходя из дома. Для этого можно воспользоваться личным кабинетом на портале государственных и муниципальных услуг РТ.

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