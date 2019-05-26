Татар-информ

26 мая 2019, 13:51

ПолитикаОбщество

«Единая Россия» в Татарстане возьмется за решение проблем, связанных с «мусорной» реформой

Рекомендуем

ПолитикаОбщество

«Единая Россия» в Татарстане возьмется за решение проблем, связанных с «мусорной» реформой

Фото: Владимир Васильев

Вопросы, поднятые в ходе дебатов на праймериз «Единой России», войдут в программу татарстанского отделения партии.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). «Единая Россия» в Татарстане возьмется за решение проблем, связанных с «мусорной» реформой. Рост платы за вывоз ТКО стал одной из основных проблем, заявленных жителями в ходе праймериз партии, заявил журналистам Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

«Беспокоятся за то, что с начала реализации мусорной реформы началось повышение тарифов за эту услугу. Еще той подготовительной работы для повышения тарифа в городах и районах республики не было сделано, как и во всей стране. Они беспокоятся, задают вопросы. Мы взяли это на вооружение. Мы обязательно в своей программе будем учитывать, соизмерять оперативность подготовки и выбор регоператора», — сказал он.

Кроме того, избирателей волнует высокая стоимость квадратного метра жилья по соципотеке и благоустройство дворов. Все эти болезненные вопросы будут обобщены в партийном аппарате и доложены до Президента и Правительства РТ.

«Это не значит, что накануне выборов мы их решим. Это значит, что мы возьмемся за нее как партия действующего большинства в парламенте и основательно будем прорабатывать и искать пути решения», — подчеркнул спикер Госсовета РТ.

Счетные участки на предварительном голосовании «Единой России» сегодня будут работать до 20.00. Найти свой участок для голосования можно на сайте tatarstan.er.ru. Кроме этого, можно воспользоваться электронным голосованием, то есть принять участие в праймериз, не выходя из дома. Для этого можно воспользоваться личным кабинетом на портале государственных и муниципальных услуг РТ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Глава Лаишевского района о праймериз «Единой России»: Мы должны проявить гражданскую активность
Новости дня
15:09
Глава Лаишевского района о праймериз «Единой России»: Мы должны проявить гражданскую активность

Михаил Афанасьев принял участие в едином дне предварительного голосования партии власти.

15:00
Депутат Госдумы РФ Ирек Зиннуров принял участие в праймериз «Единой России» через Интернет

В Татарстане воспользоваться электронным голосованием можно через личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг.

14:52
Общественная Палата РТ о праймериз «Единой России»: Такого мы не ожидали, активность очень высокая

Общественники отметили хороший уровень организации предварительного голосования партии власти.

14:41
Кондратьев: Все голоса татарстанцев на праймериз «Единой России» учтут, если не хватит бюллетеней

По предварительным подсчетам, на участки предварительного голосования сегодня придут свыше 400 тыс. жителей республики.

14:28
В ситуационный центр «Единой России» поступает меньше обращений, чем на предыдущих праймериз

В Татарстане впервые используется система электронного голосования.

14:20
Марат Ахметов: Праймериз — экзамен кандидатов во власть перед народом

Глава Минсельхоза РТ стал участником предварительного голосования «Единой России».

14:15
Мухаметшин заявил об усилении политической борьбы к осенним выборам в Госсовет РТ

В любом парламенте должно быть ответственное большинство и критически настроенная оппозиция, считает спикер Госсовета Татарстана.

14:11
На счетном участке в Тетюшском районе РТ сельчанин сыграл избирателям на баяне

Жители Большой Турмы устроили на праймериз «Единой России» сельский праздник.

14:05
МЧС напоминает татарстанцам о мерах безопасности в грозу и сильный ветер

В республике ожидаются ливни, грозы и сильный ветер порывами до 20 метров в секунду.

14:01
Марат Бариев: Праймериз позволяет кандидатам скорректировать программы и оценить свои силы

Депутат Госдумы РФ от Татарстана стал участником предварительного голосования «Единой России».

13:56
Мухаметшин: Нельзя насильственно заставлять партии проводить праймериз

Предварительное голосование требует серьезных финансовых и человеческих ресурсов, считает спикер республиканского парламента.

13:51
«Единая Россия» в Татарстане возьмется за решение проблем, связанных с «мусорной» реформой

Вопросы, поднятые в ходе дебатов на праймериз «Единой России», войдут в программу татарстанского отделения партии.

13:45
В Зеленодольском районе спасатели вытащили из болота пожилую женщину

ЧП произошло в районе Ходяшево.

13:34
Фарид Мухаметшин: На осенних выборах в Госсовет РТ может пройти больше женщин

Женщины-депутаты более основательно подходят к решению социальных вопросов, считает руководитель парламента Татарстана.

13:23
Рустам Минниханов стал участником предварительного голосования «Единой России»

Президент РТ проголосовал на счетном участке в казанском лицее 116.

13:19
В Буинске нетрезвый рыбак сорвался с крутого берега в реку Карла и утонул

Тело 40-летнего мужчины обнаружили на глубине двух метров.

13:08
Мухаметшин о праймериз «Единой России»: Это первичный экзамен на зрелость и поддержку избирателей

Предварительное голосование партии власти позволит серьезно обновить Госсовет РТ шестого созыва, уверен спикер парламента.

13:01
Два парня и девушка пострадали в вылетевшей с дороги легковушки в Набережных Челнах

Авария произошла ранним утром на проспекте Сююмбике.

12:48
Мухаметшин доложит Дмитрию Медведеву о предварительных итогах праймериз «Единой России» в Татарстане

Спикер республиканского парламента в течение дня будет инспектировать счетные участки в Казани, а также узнавать о ходе праймериз в других регионах.

12:37
Айдар Метшин: Благодаря праймериз избиратели заранее познакомятся с потенциальными лидерами

Мэр Нижнекамска проголосовал на счетном участке в селе Большое Афанасово.

12:19
Предварительное голосование «Единой России» в Елабужском районе РТ проходит на 11 участках

Семь счетных участков работают в городе, четыре — в районе.

12:11
Очевидцы сняли на видео аварию в Елабужском районе, где насмерть сбили дорожного рабочего

Смертельное ДТП произошло на трассе М7 у села Поспелово.

12:01
Для контроля над реализацией Стратегии татарского народа создадут специальный Центр

По словам председателя национального совета «Милли шура» Василя Шайхразиева, Центр должен быть независимым.

11:44
Роман Шайхутдинов приехал на счетный участок в Казани на мотобайке

Министр информатизации и связи РТ призвал жителей Татарстана принять участие в предварительном голосовании «Единой России».

11:32
Динар Бариев: В «Молодой Гвардии» Татарстана нет гендерного неравенства

Общественная организация в республике примерно на 45% состоит из девушек, отметил руководитель регионального отделения МГЕР.

События